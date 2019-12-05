40 yıl hatırı olan Türk kahvesi her derde deva

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 5 Aralık 2013’te Türk kahvesini ‘Somut Olmayan Kültür Mirasları’ listesine aldı.

O tarihten beri 5 Aralık ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ olarak kutlanıyor. Türk kahvesi, kültürümüzde geniş bir yer tutuyor. Kahve, Anadolu’ya Osmanlı’nın Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından 1517’de getirdi.

Anadolu’dan Avrupa’ya Saray erkanının çok sevdiği kahve İstanbul’un sokaklarına, oradan da önce Venedik’e, sonra tüm Avrupa’ya yayıldı. Anadolu’da 600 yıllık kahve geleneğinde özel fincanlar, cezveler üretildi.

Türk kahvesi, dünyada espressodan sonra en çok tüketilen kahve türü. Kültürümüzde kahve sabah ve öğle öğünleri arasında içilir. Günün ilk öğünü olan ‘kahvaltı’, kahveden önce yenen yemek anlamına gelir. Telvesiyle servis edilen tek kahve olan Türk kahvesi, kahve falı geleneğini de doğurdu.

Her derde deva

Türk kahvesi;

● Kolesterolü düşürür.

● Ağrı kesici etkisi vardır.

● Astım riskini azaltır.

● Sosyalleştirir.

● Siroz riskini azaltır.

● Kolay nefes almayı sağlar.

● Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

● Depresyonu iyileştirir.