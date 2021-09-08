40 yıldır uyumuyor

Çinli Li Zhanying (45) adlı kadın 5 yaşından beri hiç uyumadığını iddia ediyor. Bu nedenle birçok doktora gittiğini ancak kendisine teşhis konulamadığını söyleyen Li Zhanying son çare olarak başkent Pekin’deki bir uyku kliniğine yattı. Li'nin doktorları, diğer insanlardan daha farklı bir uyku düzeninin olduğunu buldu. Burada yapılan incelemede Li Zhanying’in konuşurken, yürürken, iş yaparken bir anda vücudunun uyku moduna geçtiği, ancak kadının durumu fark etmeden işlerine devam ettiği belirlendi. Li'nin beynine yerleştirilen alıcılar, günde sadece 10 dakikalık uykudan daha fazlasını uyumadığını gösterdi.