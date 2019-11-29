40 yıllık gurur

130'dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 30 Kasım'a kadar Antalya Expo Center'da misafirlerini ağırlıyor.

Fuara katılan Ardent Plastik ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ardent Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntaş'ın açıklaması şöyle:

"Bu fuar sektörümüz için büyük önem gösteriyor, sektörümüzde yeni çalışma yılının başlangıcını bu fuar belirlemektedir. Tarım, ülkemizin ekonomisinin temel yapıtaşlarındandır. Ülkemiz için tarımın anlam ve önemini bu fuar ile birlikte tekrar anlıyoruz. Ve ürünlerimizi dünya firmalarıyla birlikte paylaşıyoruz. Ardent Plastik; ülkemizdeki tarımsal sulama sektöründe başı çeken firmalardandır. Tamamı yerli sermayeye sahip firmamız kuruluşunun 40, yılında ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmaya davam ediyor."

Çiftçi dostu ürünler

Çiftçi dostu ve onları destekleyen ürünler ürettiklerinin altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntaş, "Çiftçilerin en çok tercih ettiği markalardan olan ve duyduğu güvenle birlikte büyüyen firmamız çiftçilerimize hizmetini sürdürmeye devam edecektir. Ülkemizde bir kahvenin 40 yıl hatır vardır derler, ürünlerimizle bizi bugünlere getiren vefakar çiftçilerimizin her an yanında olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu başarımızda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ülkemiz değerli çiftçilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.