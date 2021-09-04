Araç güvenliği için vazgeçilmez olan çarpışma testleriyle ilgili yapılan son araştırma, kadın sürücüleri ve yolcuları bekleyen gizli tehlikeyi gözler önüne serdi. Trafik kazalarında kadınların zarar görme riski, erkeklere oranla daha yüksek çünkü araçların büyük bir çoğunluğu üreticiler tarafından erkek fizyolojisine göre dizayn ediliyor... Yol Güvenliği ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe, araç kullanırken alınacak küçük tedbirlerin yaralanmaların önüne geçebileceğini söylerken, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya ise, "Kadınlar daha dikkatli olmalı" diyor ve ekliyor:

"Güvenli sürüş testlerindeki mankenlerin erkeklere göre tasarlanması kadınlar için ekstra bir risk yaratıyor!"

Senim Tanay Karakuş / Selçuk Bulut - Milliyet.com.tr - ABD’de yapılan araştırma çok çarpıcı bir sonucu gözler önüne serdi: 40 yıldır yapılan çarpışma testlerinde kullanılan mankenler sadece erkek sürücüler düşünülerek tasarlanıyor! Kadın sürücü testlerinde ise erkek modellerin daha ufak benzerleri kullanılıyor. Ayrıca genel olarak trafikte kadınların erkeklere göre daha dikkatli olduğu bilinse de ABD'de yapılan araştırmalara göre, kadınların ölüm ya da yaralanma oranları daha fazla. Burada en büyük etkenin, erkek fizyolojisine göre üretilen araçlar olduğu iddia ediliyor.

Araştırmacılar, kadınların erkeklerden farklı fizyolojik özellikleri olduğu için çarpışma testlerinde küçük erkek modellerin kullanılmasının kadın sürücüler ve yolcular için bir fikir veremeyeceğini söylüyor.

KADINLARIN ÖLÜM ORANI ERKEKLERE GÖRE YÜZDE 17 DAHA FAZLA

Araştırma sonucuna göre ABD’de kazaya karışan araçlarda yaşanan ölümlerde kadınların yüzde 17 daha fazla etkilendiği vurgulanıyor. Yine aynı araştırmaya göre, kazada yaralanma oranları da erkeklere oranla yüzde 72 daha yüksek. Özellikle ABD’de üretilen araçların daha büyük ve ağır olması kazalarda kadınların etkilenme oranını da artırıyor.

‘KADINLAR KAZAYA DAHA AZ KARIŞIYOR’

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Yol Güvenliği ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe, kadın sürücülerin yüzde 30 daha az kazaya karıştığını belirterek, "Kadınlar erkeklere göre yol güvenliğine daha uyumlu ve bilinçli şekilde yaklaşıyorlar" dedi.

Mert İntepe, “Araçların büyüklüğü kazalardaki yaralanmaları etkiliyor ancak en önemli faktör emniyet kemeri kullanımı. Emniyet kemeri kullanımı sonucu zarar görme olasılığı minimuma iner. İstatistikler kadınların yüzde 30 daha az kazaya karıştığını gösteriyor. Kadınlar erkeklere göre yol güvenliğine daha uyumlu ve bilinçli şekilde yaklaşıyorlar. Erkekler bir kazaya karıştığında kesinlikle hatanın kendinden kaynaklanmadığını iddia eder ancak kadın sürücüler bu konuda daha rasyonel davranıyor" diye konuştu.

ERKEKLERDE AŞIRI HIZ, KADINLARDA MANEVRA

Kadınlarla erkeklerin yaptığı kazalara bakıldığında erkeklerin daha çok hıza yönelik ve kontrol kaybına bağlı kazalara karıştığını söyleyen İntepe, "Kadınlarda ise park ve manevra tipi kazaları daha fazla görüyoruz. Bir kadının takip mesafesini ihlal ederek kazaya karıştığını görmek çok nadirdir. Yine kadın sürücülerin trafikte başka bir sürücüyü bilerek sıkıştırdığını da pek göremezsiniz” dedi.

ÖLÜMLERİ YÜZDE 75 AZALTAN YÜZYILIN BULUŞU!

Yol Emniyet Uzmanı Mete İntepe, kazalara karşı emniyet kemeri kullanımının da büyük önem taşıdığını belirtti. “Otomobil ve otomotiv sektörünün yüzyılın buluşu olarak adlandıracağımız emniyet kemeri trafik kazalarındaki ölümleri yüzde 75 oranında azaltıyor” diyen İntepe “Türkiye’de henüz yeteri kadar önemi bilinmeyen arka koltukta emniyet kemeri kullanımı da inanılmaz önemli. Trafik kazalarında gerçekten araçtan burnunuz kanamadan çıkmanız için arka koltukta emniyet kemeri kullanmanız hayati önem taşıyor. Zaten 1997 yılından beri arka koltukta emniyet kemeri kullanmak ülkemizde de yasal bir zorunluluk” diye konuştu.

DİREKSİYONDA POZİSYONUNUZU BÖYLE AYARLAYIN

Araç kullanırken sürücü koltuğu ve direksiyon pozisyonunun da hayati öneme sahip olduğunun altını çizen İntepe, “Direksiyon koltuğuna oturduğunuzda belli ayarlar yapacaksınız. Fren pedalına ya da debriyaj pedalına bastığınız zaman ayak bileğinizde ve dizinizde bir açı olmak zorundadır, bu kollarınız için de geçerlidir. Direksiyonu bir saat gibi düşünün. Araç üreticilerinin ve mühendislerin yaptığı tüm araştırmalar bugün hemen hemen birçok arabanın direksiyonunu saat gibi düşünmemiz gerektiği yönünde."

"Direksiyonun '10.10' şeklinde denk gelen kısımlarını ellerinizle tutarak, baş parmaklar direksiyon simidinin üstünde olmak kaydıyla, yine elimiz ile dirseklerimiz arasında bir açı ve mesafe yakalamalıyız. Bunu en iyi şöyle ayarlarsınız; direksiyon ile göğsünüz arasında maksimum 25-30 santim bir mesafe olmalı. Hava yastığı yani airbag’in size zarar vermemesi için bu mesafe çok önemli bir ayrıntıdır” detaylarını paylaştı.

'KADINLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'

"Trafik kazalarında sürücünün sürüş şekli, oturma şekli oldukça önemli bir role sahip" diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Alper Kaya ise, "Emniyet kemeri çok kilit bir anahtar rolü üstleniyor. Emniyet kemerinin doğru kullanımı çok önemli. Göğüs hizasından göğüs kafesinizi çaprazlayarak geçecek şekilde emniyet kemeri kullanılmalı ve yeri göğüs hizası olmalı" dedi. Prof. Kaya, "Eğer boyuna çok yakın veya karnın alt tarafından geçerse farklı tipte yaralanmalara sebep olabilir. En optimum ve doğru kullanımı, göğüs hizasını çaprazlayarak geçen emniyet kemeridir" diyerek şöyle devam etti:

'HERKES POZİSYONUNU KENDİSİ AYARLASIN'

"Özellikle araçlarda güvenlik önlemleri alınırken çarpışma testleri, standart mankenlerle yapılır. Ancak herkesin boyu, kilosu, kas-iskelet sisteminin durumu, kemik yoğunluğu farklı olduğu için kendine göre bazı yöntemler bulmalı ve en doğru pozisyonu ayarlamalı. Sürücü koltuğuna oturan kişi hem rahat sürüş yapabilmek için hem ön tarafı rahat görecek hem de bacaklarını ve kollarını düzgün pozisyonda kullanabilecek şekilde bir ayarlama yapmalı."

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA NASIL OTURULMALI?

Sürücü koltuğunda nasıl oturulması gerektiğini anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Alper Kaya “Direksiyona çok yakın oturmak, kolları çok fazla dirseklerden bükerek oturmak çok doğru bir oturma şekli değildir. Tam tersine çok uzakta oturmak yani boyu çok uzun olmadığı halde koltuğu en arkadan hizaya çekerek oturmak da yine hem güvenli sürüş anlamında hem de sağlık açısından doğru değildir. Kollarınızla iki elinizle direksiyonu tuttuğunuzda dirsekler hafif bükülü pozisyonda olmalı yani ne dümdüz olmalı ne de çok da bükülü olmalı. Bacaklarınız da doksan derece kadar dar bir açıyla bükülmemeli. Birazcık daha geniş açıyla gaz ve fren pedalına ulaşabilir konumda olmalı” diye konuştu.

“Bu güvenli sürüş testlerindeki mankenlerin standart olması yani daha çok erkeklere göre tasarlanması kadınlar için riskli olduğunu gösteriyor” diyen Kaya, “Nitekim kazalarda yaralanmaların kadınlarda daha fazla olduğu gösterilmiş. Bu yüzden kadınlar daha dikkatli olmalı. Yine söylediğim gibi emniyet kemeri çok anahtar bir role sahip” açıklamasında bulundu. Hamile sürücüler ve yolcular için de uyarı yapan Prof.Dr. Alper Kaya şunları söyledi:

“Burada hamilelere ayrı bir parantez açmak lazım. Emniyet kemeri hamile bir kadının karnındaki bebeğine bir zarar vermez. Çünkü emniyet kemeri esnektir, istenildiği boyda da ayarlanabilir. Dolayısıyla emniyet kemerini yine standart şekilde takmak lazım yani 'Karnımı sıkıştırmasın' ya da 'Üstünden geçmesin' diye boyuna doğru alınan bir emniyet kemeri daha büyük sıkıntılara yol açabilir.”

'MESAFEYİ AYARLAYIN, BOYUNLUK KULLANIN'

Direksiyona olan mesafe ve koltuktaki boyunluk kullanımıma vurgu yapan Prof.Dr. Kaya, "Yine hem hamile kadınlar hem de diğer tüm kişiler için geçerli: Direksiyona çok yakın konumda oturmak hava yastığı açısından da tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Çünkü hava yastığının açılması için belli bir mesafe lazım. Çarpışma durumunda sizi en çok koruyan iki şeyden birincisi emniyet kemeri, diğeri hava yastığıdır. Emniyet kemeri araçtan fırlamanızı engeller, göğüs kafesi yaralanmalarına engel olur. Direksiyona çok yakın oturulduğunda hava yastığının dar bir alanda tam açılamamasından kaynaklanan başka sıkıntılar yaşanabilir."

Bir de boyun desteği önemlidir. Araçlarda mutlaka boyun desteği bulundurulmalı; bu desteği koltuktan söküp çıkarmayın. Çünkü bir çarpışma anında boyun öne ve arkaya ani hareketle gider gelir ve boyun yaralanmaları olabilir. Burada felç olma riski oldukça fazladır. Bu kafa desteği de boyun yaralanmasına karşı koruyan bir faktördür. Tüm bunları ek olarak sürüş sırasında yola odaklanması gerektiğini, cep telefonu veya diğer elektronik aletlerle uğraşılmaması gerektiğini ve kazaların en çok da bu küçük anlık, saniyelik dalgınlıklar sonucu olduğunu hatırlatmak lazım" uyarılarında bulundu.