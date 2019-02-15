40 yıllık şüphe mezar açtırdı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 40 yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğunu 1 günlükken kaybeden Adem Çarkçı (60), cenazeyi yıkayan imamın ’Bebek 3- 4 aylık vardı’ sözleri nedeniyle yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda izlediği, hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine Çarkçı, bebeğinin mezarını açtırdı. Mezarda insan kalıntısına rastlanmadı
Sakarya'nın Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk babası Adem Çarkçı, 40 yıl önce dünyaya gelen bebeğinin sevincini yalnız 1 gün yaşayabildi.
İMAM: BEBEK 1 GÜNLÜK DEĞİLDİ
Kucağına alamadan ölen bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, evladını toprağa verdikten sonra cenazeyi yıkayan imamın ’Bebek 1 günlük değildi, 3- 4 aylık vardı’ sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.
SAVCILIĞA BAŞVURDU
Geçen günlerde televizyonda ’bebeklerin hastanede karıştığı’ ile ilgili haberi gören Adem Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’na çocuğunun mezarının açılması için başvuruda bulundu.
MEZARDA İNSAN KALINTISINA RASTLANMADI
Savcılık, Çarkçı’nın talebini olumlu karşıladı. Süleymaniye Mahallesi’nde bebeğin mezarı, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde açıldı. Ancak mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı.
Yetkililer 1 günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısının oluşmayacağını belirtti.
DHA