40 yıllık şüphe mezar açtırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 40 yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğunu 1 günlükken kaybeden Adem Çarkçı (60), cenazeyi yıkayan imamın ’Bebek 3- 4 aylık vardı’ sözleri nedeniyle yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda izlediği, hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine Çarkçı, bebeğinin mezarını açtırdı. Mezarda insan kalıntısına rastlanmadı

15 Şubat 2019, Cuma 20:04
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40 yıllık şüphe mezar açtırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk babası Adem Çarkçı, 40 yıl önce dünyaya gelen bebeğinin sevincini yalnız 1 gün yaşayabildi.

İMAM: BEBEK 1 GÜNLÜK DEĞİLDİ

Kucağına alamadan ölen bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, evladını toprağa verdikten sonra cenazeyi yıkayan imamın ’Bebek 1 günlük değildi, 3- 4 aylık vardı’ sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Geçen günlerde televizyonda ’bebeklerin hastanede karıştığı’ ile ilgili haberi gören Adem Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’na çocuğunun mezarının açılması için başvuruda bulundu.

MEZARDA İNSAN KALINTISINA RASTLANMADI

Savcılık, Çarkçı’nın talebini olumlu karşıladı. Süleymaniye Mahallesi’nde bebeğin mezarı, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde açıldı. Ancak mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı.

Yetkililer 1 günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısının oluşmayacağını belirtti.

DHA

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