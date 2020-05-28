400 kişilik grup corona virüs karantinasından kaçtı

Güney Afrika'dan Malavi'ye girdikten sonra bir stadyumda karantinaya alınan kalabalık grup, ortalıktan kayboldu. Yetkililer, kaçakların henüz corona virüs testi yaptırmadıklarını belirtiyor.

Afrika ülkesi Malavi’de yaklaşık 400 kişi ‘kötü koşulları’ nedeniyle corona virüs için kurulan karantina merkezinden kaçtı. Malavi medyasından Zodial Online’ın haberine göre karantinadan kaçış Blantyre şehrinde yaşandı. Haberde, karantinada tutulanların Güney Afrika’dan ülkeye giriş yaptıkları ve henüz corona virüs testi yaptırmadıkları belirtildi.

Kaçanlar, karantina merkezine dönüştürülen stadyumda su, tuvalet ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadıkları şikayetinde bulundu. Malavi hükümeti henüz karantinadan kaçanlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dün de Güney Afrika’dan ülkeye giren ve corona virüs testleri pozitif çıkan sekiz kişi Blantyre’deki izolasyon merkezinden kaçmıştı. Malavi’de şimdiye kadar teşhis konmuş corona virüs vaka sayısı 101, virüs yüzünden ölenlerin sayısı da 4 olarak açıklandı.

AA





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