400 yıl sonra oraya ilk kez Erdoğan indi: Zir-i zemin

Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus Programıve Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen olan toplu açılış törenine katılmak üzere Konya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da ziyaret ettiği Mevlana'nın asıl kabrinin girişine, 4. Murad'dan sonra ilk kez inen kişi oldu. Yaklaşık 400 yıl sonra bir ilki gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'nın indiği kabrin hikayesini Ertuğrul Özkök, 25 Nisan 2004'te şu ifadelerle Hürriyet gazetesindeki köşesine taşımıştı:

500 METREYİ SEKİZ SAATTE ALAN CENAZE

Nefesimi kestim ve onu dinledim.

İşte ondan dinlediklerim.

Anlatıldığına göre her şey 1273’te Konya’da kaldırılan bir cenazeden sonra başladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 17 Aralık 1273 günü vefat ediyor.

Cenazesine yüzbinlerce insan katılmış. Naaşı, İplikçi Camii’nden, 500 metre ilerdeki bu türbeye 8 saatte getirilebilmiş.

Müslümanlar Mevlana’nın naaşını defnedebilmek için gayrimüslimlerin cenaze cemaatinden çıkmasını istemiş. Ancak onlar, ‘Bize İsa’yı da Musa’yı da Mevlana öğretti’ diyerek bunu reddetmişler.

Mevlana’nın kabrinin altına bir ‘mezar odası’ bulunuyor.

MEZAR ODASINA 700 YILDA 1 KİŞİ İNDİ

Eski Türklerde mezarların altına Farsça ‘zir-i zemin’ yani ‘zeminin altı’ denilen bir mezar odası yapılırmış.

Mevlana’nın naaşı da böyle 4 metrelik bir mezar odasına konmuş.

Ancak o tarihten bu yana mezar odasına kimse inmemiş.

Sadece bir kişi hariç.

Rivayete göre Sultan Dördüncü Murad, Mevlana’nın türbesini ziyarete geldiğinde, mezar odasının içinde ne olduğunu çok merak etmiş ve bu odaya girmek istemiş.

Ancak dönemin Mevlevi büyükleri, buna kesinlikle karşı çıkmış ve girmesini engellemişler.

Bunun üzerine Sultan, elindeki tespihi, ağzı açık odanın içine atmış.

Veya düşürmüş.

Bu tespihi almak üzere 7 yaşında bir kız çocuğu mezar odasına indirilmiş.

Bilinen tek şey, odanın iki tarafından aşağı doğru merdivenlerin indiğiymiş.

Kız çocuğu mezara inip çıktıktan sonra dili tutulmuş.

Dr. Naci Bakırcı, ‘Çocuğun dilinin neden tutulduğu hálá bilinmiyor’ diyor.