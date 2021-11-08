400 yıllık Mona Lisa replikası açık artırmaya çıkacak
Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan 400 yıllık bir tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Tablonun 150 bin ile 200 bin euro arasındaki bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
08 Kasım 2021, Pazartesi 14:22 Son Güncelleme:
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Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan bir tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak. 1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orijinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orijinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin ediliyor. Replikanın 150 bin ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
Haziran ayında 17. Yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon eurol'uk rekor bir fiyata satın alınmıştı.