Kültür & Sanat 40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kültür & Sanat

40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışma filmlerinin gösterimleri 20-30 Mayıs tarihlerinde festivalin çevrimiçi gösterim platformunda gerçekleşti.

01 Haziran 2021, Salı 09:01 Son Güncelleme:
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TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali kapsamında, 34. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye Sineması bölümünde yer alan Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışma filmlerinin gösterimleri tamamlandı ve yarışmaların kazananları açıklandı.

EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜ ANİMA'NIN

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği Anima kazandı. En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20.000 TL para ödülü ile destekleniyor. 

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçelik’in yönettiği Rüzgâr Tayı filmlerine Mansiyon verildi. 

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı.

Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü’ne Serhat Karaaslan'ın yönettiği Suçlular filmini layık gördü. En İyi Kısa Film ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği Sürgünde Bir Yıl filmine Mansiyon verildi.

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