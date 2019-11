41. Gün ilgi çekici konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edilen filmler arasında. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, hayatlarının macerasına doğru yelken açan bir çifti anlatıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan 41. Gün filmi, birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan bir çifti anlatıyor. Çift okyanusa açılır fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard'ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

Orijinal adı 'Adrift' olan ve İzlandalı yönetmen Baltasar Kormákur'un yönettiği 41 Gün filminin oyuncu kadrosu şöyle: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft, Kael Damlamian ve Luna Campbell. 35 milyon dolar bütçeyle çekilen 41. Gün, Amerika, Hong Kong, İzlanda ortak yapımı kurgu-biyografi.





Shailene Woodley kimdir?

Shailene Woodley, 15 Kasım 1991 tarihinde ABD. Kaliforniya'da, Simi Valley'de doğdu. Annesinin adı Lori, babasının adı Lonnie Woodley. Tanner adında bir erkek kardeşi var. 4 yaşında modellik yapmaya başlayan Shailene Woodley, 15 yaşında iken annesi ve babası boşandı. Bu dönemde skolyoz (omurga eğriliği) teşhisi kondu ve uzun süre sırt desteği kullanmak zorunda kaldı.

Shailene Woodley, The Secret Life of the American Teenager'a kadar, çocuk oyuncu olarak pek çok dizide yer aldı. Bunların arasında, 'Without a Trace', 'Everybody Loves Raymond', 'CSI:NY' ve 'My Name is Earl' de var. 'O.C.' dizisinde 6 bölüm boyunca Mischa Barton'ın canlandırdığı Marissa'nın kız kardeşini oynaması popülaritesini arttırdı.

2008-2011 arasında yayınlanan ve genç seyirci kitlesini hedefleyen aile dizisi 'The Secret Life of the American Teenager', kariyerinin dönüm noktası oldu.

2004 yılında 'A Place Called Home' adlı TV filminde Ann Margaret'in kızı rolünde yer aldı. Ertesi yıl, Amerikan gençlik edebiyatının 1980'lerdeki örneklerinden 'American Girl' serisinden uyarlanan, 1750'lerde geçen 'Felicity: An American Girl Adventure' dizisinde Felicity karakterini oynadı.

İlk sinema filmi, küçük bir rolde gözüktüğü 'Moola'ydı. Sinema kariyerinin dönüm noktası ise, yılın en fazla övgü toplayan filmlerinden olan 2011 yılında yapılan 'Senden Bana Kalan' oldu. George Clooney'nin canlandırdığı Matt King'in büyük kızı Alexandra rolü, ona başta Altın Küre olmak üzere pek çok festivalden adaylıklar ve ödüller getirdi.

Shailene Woodley, 2014 yılında 'Uyumsuz' adlı sinema filminde, başrolleri Theo James ve Kate Winslet ile paylaştı.

2016 yılında yönetmenliğini Oliver Stone'un yaptığı ve eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden'in binlerce CIA dosyasını yayan ve basınla paylaşan öyküsünü anlatan 'Snowden' adlı sinema filminde; Joseph Gordon Levitt, Nicolas Cage ve Melissa Leo ile birlikte oynadı.