41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaptığı sırada kuyruğunu piste çarptıktan sonra alev almaya başlayan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair yeni bir görüntü yayınlandı