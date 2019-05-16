41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaptığı sırada kuyruğunu piste çarptıktan sonra alev almaya başlayan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair yeni bir görüntü yayınlandı
Rus Aeroflot firmasına ait, 78 kişinin bulunduğu SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Moskova-Murmansk seferini yaptığı sırada Şeremetyevo Havalimanı’na acil yapmış, kuyruğu piste çarpan uçak ardından alev almıştı.
Kazada 41 kişi hayatını kaybetmişti.
DHA