Ekonomi 4.1 milyarlık mazot ve gübre ödemesi başlıyor

4.1 milyarlık mazot ve gübre ödemesi başlıyor

Ekonomi

4.1 milyarlık mazot ve gübre ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ildeki 2.1 milyon çiftçiye yaklaşık 4.1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugünden itibaren ödeneceğini söyledi.

26 Mart 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Dün online düzenlenen Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Projesi ile ilgili toplantıda konuşan Pakdemirli, destek ödemesinin kimlik numaralarına göre yapılacağı belirtti.

Bakan Pakdemirli, “TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın (bugün) saat 18.00’den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesinde 4 bulunanlar 2 Nisan saat 18.00’den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacak” dedi.

LEADER tedbiri kapsamında, üretim ve istihdamı artırmayı kırsal nüfusu kırsal alanda tutabilmeyi hedeflediklerini belirten Pakdemirli, “Kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına 24 milyon 400 bin Euro (230 milyon lira) bütçe ayrılmıştır” diye konuştu.

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