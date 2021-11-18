41 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 41 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 41 plaka nerenin plaka kodu? 41 plaka hangi şehir? 41 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
18 Kasım 2021, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 41 nerenin plaka kodu? 41 plaka hangi şehir? 41 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
41 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
41 plaka kodu ülkemizin Kocaeli iline ait olan bir plaka kodudur. Toplamda 12 adet ilçeye sahip olan Kocaeli ilinde Merkez bölge dışında kalan ilçelerin kendilerine özgü harflendirmeleriyle sahip oldukları plaka kodları mevcuttur. Kocaeli ilinin KGM kayıtlarına göre uzunluğu 129 kilometredir. Bu yollar üzerinden geçmekte olan günlük araç sayısı ise 50.609'dur. En fazla araç akışı sağlanan yol ise toplamda 8 kilometredir ve bu yol İzmit - Kocaeli Üniversitesi yoludur.
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