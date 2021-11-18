Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 41 nerenin plaka kodu? 41 plaka hangi şehir? 41 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

41 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

41 plaka kodu ülkemizin Kocaeli iline ait olan bir plaka kodudur. Toplamda 12 adet ilçeye sahip olan Kocaeli ilinde Merkez bölge dışında kalan ilçelerin kendilerine özgü harflendirmeleriyle sahip oldukları plaka kodları mevcuttur. Kocaeli ilinin KGM kayıtlarına göre uzunluğu 129 kilometredir. Bu yollar üzerinden geçmekte olan günlük araç sayısı ise 50.609'dur. En fazla araç akışı sağlanan yol ise toplamda 8 kilometredir ve bu yol İzmit - Kocaeli Üniversitesi yoludur.



