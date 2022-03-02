Türkiye 41 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurulan halde bulundu

41 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurulan halde bulundu

Türkiye

41 yaşındaki kadın evinde tabancayla vurulan halde bulundu

Kocaeli'de yaşayan 41 yaşındaki kadın, evinde tabancayla karnından vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

02 Mart 2022, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi'nde bulunan Taşçı Burun Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki N.O. isimli kadının yaşadığı evden silah sesi duyuldu. 

Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yapılan incelemelerde N.O.'nun tabancayla karnından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan N.O., olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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