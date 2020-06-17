Ekonomi 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalılara devrediliyor

41 yıllık Aras Kargo Avusturyalılara devrediliyor

Ekonomi

41 yıllık Aras Kargo Avusturyalılara devrediliyor

Temelleri 1979 yılında atılan dev marka Aras Kargo'nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post'a geçiyor.

17 Haziran 2020, Çarşamba 10:21 Son Güncelleme:
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Aras Kargo`nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post`a geçiyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo`nun 900`e yakın da şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıkladı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

Reuters

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