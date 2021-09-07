416 Nerenin Alan Kodu?

Alan kodları 3 haneden oluşur ve telefon numarasının önüne eklenir. Ayrıca alan kodları bazı durumlarda başına 0 eklenerek de kullanılır. 416 nolu alan kodu da bir şehrimize ait alan kodudur. 416 alan kodu Adıyaman ilinin alan kodudur.

416 Nerenin Telefon Numarası?

Her ilin kendine özgü bir telefon numarası vardır. Bu telefon numaraları sabit hatlar için geçerlidir. Yani sabit hattı aramadan önce bu telefon numarasını tuşlamak gerekir. 416 nolu numara ise Adıyaman'a ait telefon numarasıdır. Yani Adıyaman'da bulunan sabit hatta ulaşabilmek için öncesinde bu 416 tuşlanmalıdır.

Adıyaman Şehrinin Telefon Kodu Nedir?

Adıyaman şehrine ait olan telefon kodu 416'dır. Ancak bu kodu şehir içi sabit hattan arama yapan kişilerin tuşlamasına gerek yoktur. Şehir dışı aramalarda bu kod kullanılır.



