Türkiye 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü sevgilisi öldürmüş

42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü sevgilisi öldürmüş

Türkiye

42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ü sevgilisi öldürmüş

Samsun'da 42 gündür kendisinden haber alınamayan Arzu Aygün'ün cansız bedeni bulundu. Sevgilisi M.C., Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti.

28 Ocak 2021, Perşembe 09:49 Son Güncelleme:
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Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. M.C. gözaltına alınırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DHA


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