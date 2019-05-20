  • Haberler
  • Gündem
  • 42 ildeki FETÖ operasyonunda Balıkesir'de de 4 kişi yakalandı

42 ildeki FETÖ operasyonunda Balıkesir'de de 4 kişi yakalandı

Ankara merkezli 42 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Balıkesir'de aranan 6 kişiden 4'ü yakalandı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 23:29
A A
42 ildeki FETÖ operasyonunda Balıkesir'de de 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik bugün 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3, Bandırma ilçesinde 2, Erdek ilçesinde de 1 şüpheli olmak üzere 6 şüpheliden 4'ü İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin Ankara Mali Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. 

BALIKESİR (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...