Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 42 nerenin plaka kodu? 42 plaka hangi şehir? 42 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

42 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkemizde toplam 81 tane il bulunmaktadır. Her ilin plaka kodu farklıdır. Plaka kodlarının farklı olması sonucunda hangi plakanın hangi şehre ait olduğu kolayca bilinmektedir. 42 numaralı plaka kodu ise İç Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan Konya iline ait olan plaka kodudur.

42 Plaka kodunun sahibi olan Konya ilinin toplamda 31 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ve ilçeler arasındaki plaka farkı ise harf gruplarının değişik olmasıdır. Onun dışında hem merkez hem de ilçeler 42 plaka kodu ile başlamaktadır. Bu sayede plakadaki kelime gruplarına bakılarak Konya'nın hangi ilçesinin olduğu anlaşılmaktadır.



