42 plakanın Van aşkı! Herkes Konya sanıyor ama...

Her yıl Van'a gelen İranlı turist sayısında önemli artışlar yaşanıyor. Geçen yıl yaklaşık 500 bin İranlı turist Van'a geldi.

YAZ VE KIŞ

Yaz tatillerinde Van'a akın eden İranlı turistler, kış aylarında da araçlarıyla Van sokaklarında boy gösteriyor.

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Sabah gazetesinin yazarlarından Yavuz Donat'ın yazına göre; 42 ile başlayan İran plakalı araçları Van'ın her yerinde görmek mümkün...

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İşte yazının o kısmı:

İranlı'nın Van aşkı

Van'da... "42 plakalı" özel araç çok.

Hayır, Konyalılar'a ait değil...

"İranlılar'ın" araçları.

Türkiye'ye girişte onlara "Bu plaka" veriliyor.

İranlılar kadar değil ama Van'da Iraklı da çok... "Araçlarıyla" gelmişler.

Geçen yıl İran'dan Van'a gelen turist sayısı 500 bin.