Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 43 nerenin plaka kodu? 43 plaka hangi şehir? 43 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

43 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Şehirler genellikle ismi ile anılır. Bunun yanı sıra bazı insanlar şehirleri plaka kodu ile anar. Şehrin ismini söylemektense plaka kodu söylerler. Bu nedenle plaka kodları önemlidir. Aynı zamanda o şehrin arabalarının plakasında da hangi şehre aitse o şehrin kodu bulunur. 43 plaka kodlu şehir ise Kütahya'yı ifade etmektedir.



