Pratik Bilgiler 43 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 43 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

43 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 43 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

43 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 43 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 43 plaka nerenin plaka kodu? 43 plaka hangi şehir? 43 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

19 Kasım 2021, Cuma 15:03 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 43 nerenin plaka kodu? 43 plaka hangi şehir? 43 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

43 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

 Şehirler genellikle ismi ile anılır. Bunun yanı sıra bazı insanlar şehirleri plaka kodu ile anar. Şehrin ismini söylemektense plaka kodu söylerler. Bu nedenle plaka kodları önemlidir. Aynı zamanda o şehrin arabalarının plakasında da hangi şehre aitse o şehrin kodu bulunur. 43 plaka kodlu şehir ise Kütahya'yı ifade etmektedir.

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