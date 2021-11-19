Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 44 nerenin plaka kodu? 44 plaka hangi şehir? 44 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

44 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Şehirleri ayırabilmek için her şehre özel plaka kodu bulunmaktadır. Öyle ki plaka kodları şehirlerin posta kodlarını da oluşturmaktadır. 44 plaka kodu Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Malatya şehrimize ait posta kodudur. Ülkemizde Malatya şehrine bağlı gözüken 176 binden fazla araç bulunmaktadır. Şehrin büyüklüğü ve araç fazlalığı nedeni ile araçlar verildikleri bölgeye göre harf almaktadır.

MALATYA PLAKA KODUNUN İLÇE HARF KODLARI

Malatya şehrinde 13 adet ilçe bulunmaktadır. İlçelere özel olarak harf kodları verilmesi araçların daha kolay tanınabilir olmasını sağlamaktadır. Malatya Arapgir ilçesi için plaka harfleri DU, HA, J, DZ ve MT olarak verilmektedir. Battalgazi ilçesinde AC-AZ, DA-DL, DR-DT, EA-ES, EU-EZ, FC-FZ, KA-KZ ve LA-LH harfleri arasında verilmektedir. Darende ilçesi için DN, DZ, EY, HC ve MU harf kodları verilebilmektedir. Doğanşehir ilçesi için DV, FA, HD, HR ve MY harf kodları verilmektedir. Pötürge ilçesi için DY ve MZ kodları verilmektedir. Hekimhan ilçesi için DP, ET ve MV kodları verilmektedir.



