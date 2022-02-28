Futbol 44 yaşındaki Gianluigi Buffon'dan 2 yıllık yeni sözleşme

44 yaşındaki Gianluigi Buffon'dan 2 yıllık yeni sözleşme

Futbol

44 yaşındaki Gianluigi Buffon'dan 2 yıllık yeni sözleşme

Gianluigi Buffon yıllara meydan okumaya devam ediyor. PSG ve Juventus'un ardından kariyerini noktalaması beklenen Buffon, sürpriz yaparak futbola başladığı Parma'ya dönmüştü. 44 yaşındaki Buffon, Parma ile 2 sene daha sözleşme uzattı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 14:01 Son Güncelleme:
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Parma'da kariyerine devam eden Gianluigi Buffon'un emekli olmaya niyeti yok. Parma'ya döndükten sonra 1 sene oynayıp bırakacağı tahmin edilen Buffon, sezon sonu bitecek sözleşmesini 2 sene daha uzattı.

Parma'da oynamaya devam edecek olan Buffon, 46 yaşına kadar kalesini korumaya devam edecek.

Müthiş bir rekora doğru koşan Buffon, tarihin en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.



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