Parma'da kariyerine devam eden Gianluigi Buffon'un emekli olmaya niyeti yok. Parma'ya döndükten sonra 1 sene oynayıp bırakacağı tahmin edilen Buffon, sezon sonu bitecek sözleşmesini 2 sene daha uzattı.

Parma'da oynamaya devam edecek olan Buffon, 46 yaşına kadar kalesini korumaya devam edecek.

Müthiş bir rekora doğru koşan Buffon, tarihin en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.







