440 bin kişinin faturası başkasının üzerine

Yasaya göre, aboneliği üzerinde olmayanlar ‘usulsüz kullanım’ kapsamına giriyor. Bu kişiler cezai yaptırım ya da başkasının borcunu ödemek gibi mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor.

125 BİNİ DÜZELTTİ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in İstanbul Avrupa yakasındaki 4.3 milyon abonesinin taşınma hareketlerini ortaya koyan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, 2019’un ilk yarısında toplam 275 bin 901 abone hareketi gerçekleşti. Ancak bu hareketin neredeyse yarısını taşınanlar değil aboneliğini üzerine alanlar oluşturdu. İlk 6 ayda 125 bin abone usulsüz aboneliğini bitirdi.

440 BİN USULSÜZ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, usulsüz elektrik kullanan kişi sayısının 2017 başında 800 bin seviyesinde olduğunu belirterek, “Yaptığımız kampanya sonucunda usulsüz kullanıcı sayısı şu anda 439 bin 531’e indi. Yılsonuna kadar bu sayıyı 300 bine indirmek istiyoruz. Ceza, kesinti ya da başkasının borcunu ödeme gibi sorunlar yaşanmaması için müşterilerimizi bilgi güncellemeye davet ediyoruz” dedi.

CEZASI VAR

Usulsüz kullanım yapanlara uyarıda bulunup, 15 gün süre verdiklerini söyleyen Bakal, “Bu süre zarfında e-devlet, web sitemiz veya çağrı merkezlerinden abonelik işlemi başlatmak mümkün. Uyardığımız kullanıcı aboneliği üzerine almazsa, elektriği kesiliyor ve kesmebağlama ücretinin beş katı kadar (198 TL) ceza kesiliyor” diye konuştu. Bakal, usulsüz kullanım yapanların yüzde 60’ının faturalarını düzenli ödediğini de ekledi.

EN ÇOK FATİH’TE

Halit Bakal, bölge bazında usulsüz kullanım rakamlarıyla ilgili şu örneği verdi: “En yüksek usulsüz kullanım İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biri olan Fatih’te. 58 binin üzerinde abone var. Onu 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 ile Bağcılar izliyor.” Meltem Kara Söyleyenoğlu-POSTA