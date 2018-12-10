Cüneyt Arkın, layık görüldüğü Onur Ödülü'nü aldıktan sonra açıklama yaparak, "Kelebek ödüllerini daha önce aldım ama bu ödülün başka bir tadı var. Türker İnanoğlu ağabeyin elinden alıyorum bu ödülü. Kelebek'e bir beyanat vermiş. Diyor ki 'Cüneyt Arkın benim hayatımı kurtardı.' Ya Türker ağabey benim kaç kere hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı. Nikah şahidim oldu. Çocuklarımın doğumu, nişanı, düğünün de hediyeleriyle yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.



