Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 45 nerenin plaka kodu? 45 plaka hangi şehir? 45 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

45 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkemizde kullanılan plaka kodlarından her biri bir şehre aittir. Plaka numaraları, plakaların ilk başında yer alan 2 haneli sayılardır. Bu sayılar illere göre farklılaşacak şekilde oluşturulmuştur. Ülkemizdeki illerin plaka kodları genel itibariyle alfabetik bir sisteme oturtulmuştur. Belirli bir tarihten sonra il olma hakkı kazanan yerlerde ise bu sistem uygulanmamaktadır.

45 plaka kodu Manisa iline aittir. Eğer trafiğe çıkan bir aracın plakasında 45 plaka kodu yer alıyorsa bundan o aracın Manisa iline ait olduğunu anlarız. Manisa ilindeki bütün ilçelerde plaka kodu olarak 45 numarası kullanılır. Ayrıca plakalar üzerinde bulunan bazı harfler de araçların Manisa iline kayıtlı olup olmadığını anlamamızı sağlar. Örneğin; AC, D, DA, E, EA, FA, HA, KA, M, MA, TA, UA, AZ, DZ, HZ, KZ, MC, UZ gibi harflerin bulunduğu plakalı araçlar Manisa Merkez ilçesine kayıtlıdır.



