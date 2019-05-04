45 yaş küçük sevgili

İki çocuğunun annesi Dilek Birgen’den geçen yıl boşanan Mehmet Birgen, yeni bir aşka yelken açtı. Bir dönem güzellik yarışmalarına da katılan Ukraynalı model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlayan Birgen’le sevgilisinin arasında 45 yaş fark var.

'ÇOK MUTLUYUM'

Miss Grand International 2016’da yarışan Diana Osypenko ile 1.5 yıl önce tanışan ve altı aydır aşk yaşadığını söyleyen Birgen, “Ne diyeyim, çok mutluyum. Diana daha önceki evliliğimden olan çocuklarımla da çok iyi anlaşıyor. Aşkı buldum diyebilirim. Son derece mesuduz” dedi.

'AŞK HER ŞEYİ YENER'

Mehmet Birgen, Osypenko ile çektirdiği bir fotoğrafın altına “Aşk her şeyi yener” anlamına gelen Latince “Amor vincit omnia” cümlesini yazarak aşkını ilan etti.

Mehmet Birgen’in eski eşi Dilek Birgen, geçen hafta Doğuş Aydın’la böyle görüntülenmişti. Birgen’le Aydın arasındaki yaş farkı da haberlere konu olmuştu. (Hürriyet)