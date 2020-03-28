46 doktor corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin 46'sın doktor olduğu açıklandı.

Ülkede 5 hafta önce başlayan Covid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında son verileri, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri açıkladı. Görünmez bir düşmana karşı mücadele ettiklerini belirten Arcuri, ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 66 bin 414'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 86 bin 498'e çıktığını duyurdu.

İyileşenlerin sayısında artış

Arcuri, dün 10 bin 361 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının 589’luk artışla 10 bin 950 olduğunu kaydetti. Domenico Arcuri, ölü sayısının son 24 saatte 969 kişi daha artarak, 9 bin 134'e yükseldiğini belirtti. Arcuri’nin açıkladığı ölü sayısı, 5 haftadır corona virüs acil durumundaki ülkede en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Komiser Arcuri, bugün 136 yeni yoğun bakım ünitesi sağladıklarını açıklayarak, halktan kurallara uymaya devam etmelerini istedi. Öte yandan, ülkede corona virüse karşı mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanları arasında da virüs hızla yayılmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölümlerle toplamda 46 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Covid-19 kaynaklı en çok ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde de 541 kişi yaşamını yitirdi.

AA





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