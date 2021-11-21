Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 46 nerenin plaka kodu? 46 plaka hangi şehir? 46 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

46 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

46 plaka Kahramanmaraş iline ait bir plaka kodudur. Kahramanmaraş ili İç Anadolu Bölgesinde yer alan Ancak Akdeniz Bölgesine de yakın bulunan bir ilimizdir. Bu il 81 tane plaka kodu içerisinde ortalama bir sıralamada yer alır. Bunun sebebi plaka kodlarının şehirlere verilme yönteminin alfabetik sıralamaya göre yapılmasıdır. K harfi de alfabe de ortalama bir yer de olan harf olduğu için Kahramanmaraş ili 46 plaka kodlu bir numara almıştır.



