İstanbul'dan yola çıkıp Bulgaristan'da alev alev yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı. Otobüse yolcuların binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.









53 KİŞİNİN OLDUĞU OTOBÜSTE 46 CAN KAYBI!

Bulgaristan'da bir otoyolda gece yarısı alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan hareket eden otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirtildi.

KAMERAYA YANSIDI

Tur otobüsünün Esenler'de bir otelden hareket ettiği belirlendi. Otobüse yolcuların binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.



