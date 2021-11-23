Dünya 46 yolcu can verdi! İstanbul'dan yola çıkıp Bulgaristan'da yanan otobüsün görüntüleri
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46 yolcu can verdi! İstanbul'dan yola çıkıp Bulgaristan'da yanan otobüsün görüntüleri

Dünya

46 yolcu can verdi! İstanbul'dan yola çıkıp Bulgaristan'da yanan otobüsün görüntüleri

İstanbul Esenler'den yola çıkıp Bulgaristan Sofya yakınlarında alev alev yanan otobüste 46 yolcu hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre, yolcuların otobüse bindiği ve aracın hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

23 Kasım 2021, Salı 07:43 Son Güncelleme:
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İstanbul'dan yola çıkıp Bulgaristan'da alev alev yanan otobüsün görüntüleri ortaya çıktı. Otobüse yolcuların binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.



53 KİŞİNİN OLDUĞU OTOBÜSTE 46 CAN KAYBI!

Bulgaristan'da bir otoyolda gece yarısı alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan hareket eden otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirtildi.

KAMERAYA YANSIDI

Tur otobüsünün Esenler'de bir otelden hareket ettiği belirlendi. Otobüse yolcuların binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


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