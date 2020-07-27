465 bin liralık hasar pandemiye rağmen 11 günde ödendi

Olay Tarsus’ta yaşandı. 16 Mayıs'ta Yusuf Tıbık’ın kardeşi Tıbık’a ait araçla maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi. Kaza Pandemi ve bayram sürecine denk gelmesine rağmen kasko sigortasını yaptırdığı AXA Sigorta, dosyayı açmakta gecikmedi. Eksper görevlendirilen olay gerçekleştikten 11 gün sonra araç bedeli olan 465 bin TL sigortalıya ödendi.

“İşlemler devam ederken AXA Sigorta ve acentem hep yanımdaydı” diyen Tıbık, “Kafamıza takılan sorular sorduk, detaylı bir şekilde cevapladılar. Bizim için kötü bir süreçti maalesef ama hem sigorta şirketim hem de acentem gösterdikleri ilgi ile metanetli olmamızı sağladı. Sigorta şirketine ve acenteme buradan bir defa daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kasko zorunlu olmalı

Türkiye'de kaskonun da trafik sigortası gibi zorunlu olması gerektiğine dikkat çeken Tıbık, “Hem kazalarda hem de ikinci araç satışlarındaki kazaların tespitlerinde insanları mağdur etmemek için bence kasko sigortası olmayan araca binilmemesi gerekiyor” dedi.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Yusuf Tıbık, sigorta acenteleriyle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Türkiye'de sigorta acentelerinin bir standart içerisinde olması gerektiğini söyleyen Tıbık, şunları söyledi: “Her sertifikası olan kişinin sigorta acenteliği açması o kişinin profesyonel sigortacı olduğunu göstermiyor. Bunu da insanların başına bir olay geldiğinde anlıyoruz. Çünkü maalesef Türkiye'de şöyle bir olay var. Arabası olan sigorta yaptırmak zorunda. Kasko yaptırmak istiyorsa da 10 ayrı teklif alıyor. Sigorta acentelerinin birçoğu karşısındaki insanın başına ne geleceği ile değil kasko poliçesi satmaya ve alacağı prime odaklandıkları için çok büyük problemler çıkıyor. Bu nedenle sigorta satıcılarının yani acentelerin belli bir standarda kavuşturulması gerekiyor. Herkese sigorta satma yetkisi verilmemeli.”