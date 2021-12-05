47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde büyük heyecan. Kırmızı halının ardından Demet Özdemir'in açılış şovuyla Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla Altın Kelebek Ödül Töreni başladı.

Ödüller sahiplerini bulmaya başladı

Altın Kelebek'te ilk ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğrul'a gitti.

En İyi Dizi Ödülü, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız'a gitti.

Şarkıcı Edis, ödül töreninde en çok sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicileri büyüleyen performans sergileyen Edis, büyük beğeni aldı.

En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı.

En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nü Acun Ilıcalı aldı. Ödülleri Demet Akbağ takdim etti.

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen bu yılın Pantene Yıldızı'nı kazandı.