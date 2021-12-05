Magazin 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni! Kazananlar belli olmaya başladı

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni! Kazananlar belli olmaya başladı

Magazin

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni! Kazananlar belli olmaya başladı

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor. Bu akşam gerçekleşen tören, Kanal D ve Teve2’de ekrana geliyor.

05 Aralık 2021, Pazar 20:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde büyük heyecan. Kırmızı halının ardından Demet Özdemir'in açılış şovuyla Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla Altın Kelebek Ödül Töreni başladı.

Ödüller sahiplerini bulmaya başladı

Altın Kelebek'te ilk ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğrul'a gitti.

En İyi Dizi Ödülü, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız'a gitti.

Şarkıcı Edis, ödül töreninde en çok sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicileri büyüleyen performans sergileyen Edis, büyük beğeni aldı.

En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı.

En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nü Acun Ilıcalı aldı. Ödülleri Demet Akbağ takdim etti.

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen bu yılın Pantene Yıldızı'nı kazandı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
5 Aralık 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ceplerindeki şakalar hiç bitmesin
Funda Duru
Uğur Alkapar
Doğayı sevdi kârlı çıktı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Evlilikte aşkın devam ettiğini gösteren işaretler
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
En güzel parti davetli olmadığımız parti mi?
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Gebelikten korunmanın yolları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Süper Güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Sezen sahneye döner mi?
Suna Akyıldız
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülşen cesur sahne kıyafetiyle geceye damga vurdu