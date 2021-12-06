47. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi! 2021'de en iyi kadın ve erkek oyuncu, en iyi dizi, müzik grubu, dizi çifti, influencer, youtuber ödüllerini kim kazandı?
47. Pantene Altın Kelebek ödülleri, 5 Aralık gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin televizyon, sinema ve müzik dünyasında en iyileri halk oylaması ile belirlenirken, ödül töreni Kanal D ekranlarında yayınlandı. Peki, 2021'de en iyi kadın ve erkek oyuncu, en iyi dizi, müzik grubu, dizi çifti, influencer, youtuber ödüllerini kim kazandı? İşte yanıtı…
06 Aralık 2021, Pazartesi 11:11 Son Güncelleme:
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47. Pantene Altın Kelebek ödüllerini kimin kazandığı milyonların izlediği törenle belli oldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunduğu ödül töreninde 2021'de en iyi kadın ve erkek oyuncu, en iyi dizi, müzik grubu, dizi çifti, influencer, youtuber ödüllerini kazanan isimler sahneye çıkarak ödüllerini aldı. İşte, 47. Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi…
47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ
- En İyi Kadın Oyunc : Ezgi Mola – Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı TRT1)
- En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul (Teşkilat TRT1)
- En İyi Dizi: Camdaki Kız (Kanal D)
- En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı İle Tatlı Sert (ATV)
- En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı (ATV)
- En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı (TV8)
- Pantene Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen
- En İyi Çocuk Oyuncu: Aylin Akpınar (Kardeşlerim ATV)
- En İyi Proje Albümü: 1977 Sezen’li Şarkılar (Emir Ersoy)
- En İyi Rap Sanatçısı: Sefo
- En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Ayşin Turan (Ada Masalı Star TV)
- En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Aytaç Şaşmaz (Baht Oyunu Kanal D)
- En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı (Fox TV)
- En İyi Dizi Çifti: Hande Erçel - Kerem Bursin (Sen Çal Kapımı Fox TV)
- En İyi Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)
- En İyi Erkek Haber Sunucusu: Deniz Bayramoğlu (Kanal D)
- En İyi Haber Programı: 5n1k Cüneyt Özdemir (CNN Türk)
- En İyi Dizi Müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı TRT1)
- En İyi Senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır - Netflix)
- En İyi Yönetmen: Çağrı Vila Lostuvalı – Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı TRT1)
- En İyi Kadın Influencer: Rachel Araz Kiresepi
- En İyi Erkek Influencer: Cemal Can
- En İyi Çıkış Yapan: Kurtuluş Kuş&Burak Bulut – Zehra -
- En İyi Dj: Burak Yeter
- En İyi Klip: Buray (Deli Kız) – Yönetmen Çağatay Kubilay Güraras
- Azerbaycan’ın Parlayan Yıldızı: Nahide Babaşhlı
- En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler Bunlar (Kanal D)
- En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Günay Karacaoğlu (Gençliğim Eyvah - ATV)
- En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt (Gençliğim Eyvah - ATV)
- Yaşam Boyu Onur Ödülü: İbrahim Tatlıses
- En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise
- En İyi Erkek Şarkıcı: Edis
- Yılın Şarkısı: Martılar (Edis - Emrah Karakuyu)
- Yılın Şarkısı: Bilmem Mi (Sefo - Aerro)
- En İyi Magazin Programı: Magazin D Cumartesi (Kanal D)
- En İyi Yarışma: Masterchef (TV8)
- En İyi Müzik Grubu: Madrigal
- En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı: Zeynep Bakşi Karatağ
- En İyi Halk Müzik Erkek Şarkıcı: Ekin Uzunlar
- En İyi İnternet Dizisi: Bir Başkadır (Netflix)
- En İyi Dijital İçerik: Hasan Can Kaya / Konuşanlar (Exxen)
- En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı: Ebru Yaşar
- En İyi Fantezi Müziği Erkek Şarkıcı: Hakan Altun
- En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol (TRT Spor)