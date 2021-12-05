47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde büyük heyecan. Kırmızı halının ardından Demet Özdemir'in açılış şovuyla Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla Altın Kelebek Ödül Töreni başladı.

Ödüller sahiplerini bulmaya başladı

Altın Kelebek'te ilk ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğrul'a gitti.

En İyi Dizi Ödülü, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve perşembe günü ekrana gelen Camdaki Kız'a gitti.

Şarkıcı Edis, ödül töreninde en çok sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicileri büyüleyen performans sergileyen Edis, büyük beğeni aldı.

En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı.

En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nü Acun Ilıcalı aldı. Ödülleri Demet Akbağ takdim etti.

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen bu yılın Pantene Yıldızı'nı kazandı.

En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Aylin Akpınar'ın oldu.

En İyi Proje Albümü Emir Ersoy'un oldu. En İyi Rap Sanatçısı Ödülü Sefo'ya gitti.

En İyi Romantik Dizi Kadın Oyuncusu Ödülü Ayça Ayşin Turan'ın oldu. En İyi Romantik Dizi Erkek Oyuncusu Ödülü Aytaç Şaşmaz'a gitti. En İyi Romantik Dizisi ise Sen Çal Kapımı'nın oldu. En İyi Dizi Çifti Ödülü Hande Erçel ve Kerem Bursin'e gitti.

En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü Nazlı Çelik'in oldu. En İyi Erkek Haber Sunucusu Ödülünü Deniz Bayramoğlu kazandı. En İyi Program Ödülü'nü Cüneyt Özdemir kazandı.

En İyi Dizi Müziği Ödülü Masumlar Apartmanı Alp Yenier'e gitti. En İyi Senaryo Bir Başkadır Berkun Oya'nın oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü Çağrı Vila Lostuvali - Çiğdem Bozali kazandı. Ödülleri Perihan Savaş takdim etti.