Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 47 nerenin plaka kodu? 47 plaka hangi şehir? 47 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

47 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Ülkemizde ki her şehrin kendine özgü bir plaka kodu bulunmaktadır. Öyle ki bu plaka kodları o şehre ait posta konuda belirlemektedir. 47 plaka kodlu bir araç Mardin şehrine bağlı olduğunu göstermektedir. Mardin’de son kayıtlara göre 77 bin adet araçta 47 plaka kodu kullanılmaktadır. Büyük bir yüz ölçümüne sahip şehirde 4 adet vergi dairesi bulunuyor. Vergi dairelerine göre de 47 plaka kodunun harf bölümleri ayrılmış durumdadır.



