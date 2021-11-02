Tüm dünyanın dilinde tam 47 yıl boyunca park edildiği şeklinde kalan araç ile birlikte turistler için bir cazibe merkezi haline gelen küçük bir İtalyan kasabası var.

47 YILDIR AYNI YERDE DURUYOR

1962 yapımı Lancia marka Fulvia araç, 94 yaşındaki sahibi Angelo Fregolent'in tam 47 yıl önce park ettiği noktada aynı şekilde duruyor.

Belediye ise geçen uzun yıllar arkasından arabanın 20 Ekim'de sokaktan kaldırıldığını ancak artık kasabanın bir sembolü haline gelmesinden ötürü aracın bakımlarının yapılıp yenilenip bir anıt olarak yeniden sergileneceğini açıkladı.

EFSANE OLUŞUNUN HİKAYESİ

Angelo Fregolent, arabasını 1974 yılında işlettiği gazete bayisinin önüne park etmiş. Fregolent, o günleri "İşimi kurduğum ilk günlerde gazeteleri getirip arabamın bagajına koyuyorlardı. Bende oradan alıp kolayca dükkanıma taşıyordum." diyerek anlatıyor.

Çift emekli olduktan sonra da arabayı yerinden hiç oynatmayınca arabanın gizemi ve neden oradan hiç kaldırılmadığı bir şehir efsanesine dönüşerek herkesin merak konusu haline gelmiş.

Kasabada yaşayan 42 yaşındaki Luca Zaia, yerel basına verdiği demeçte aracın okula gittiği günlerden beri orada olduğunu söylemiş. Kasaba halkı turist getirecek bu karardan oldukça memnun gözüküyor.