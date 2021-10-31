47 yıllık eşinin yaptığına dayanamadı, bıçaklayarak öldürdü

Öznur Gülten Efeoğulları 47 yıl önce Osman Efeoğulları’yla görücü usulü evlendi. Çiftin 4 çocukları oldu. Aile yakınlarının anlattıklarına göre, alkol ve kumar bağımlısı olan Osman Efeoğulları her gece eşine şiddet uyguladı.

Halk Eğitim Merkezi’nde dikiş öğretmenliği yapan ve aynı zamanda bir terzihanesi bulunan Öznur Gülten Efeoğulları defalarca boşanmak istedi ama her seferinde eşi tarafından “Çocuklarını da, seni de öldürürüm” diye tehdit edildiği için vazgeçti. Kozan’da herkes tarafından tanınan ve sevilen Öznur öğretmen kendi çabalarıyla çocuklarını en iyi okullarda okuttu. Çocuklarından biri doktor, biri diş hekimi, biri öğretmen, biri ise ziraat mühendisi oldu.

"KOMŞULAR RAHATSIZ OLUYOR"

20 Ekim gecesi Osman Efeoğulları her zaman yaptığı gibi balkonda içki içti, sarhoş olunca da müziğin sesini açtı. Öznur Gülten Efeoğulları eşini “Komşular rahatsız oluyor” diyerek uyardı. Masayı deviren Osman Efeoğulları eşinin üzerine saldırdı. Normalde böyle bir gecede Öznur Gülten Efeoğulları sesini çıkarmaz, şiddete uğrardı. Ancak bu kez farklı oldu.

"KORKUYLA NERESİNE GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Öznur Gülten Efeoğulları polisteki ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:

“Beni darp ettikten sonra bıçakla saldırdı. ‘Seni öldüreceğim, seni balkondan aşağıya atacağım’ dedi. Beni bıçakla yaraladı. Can havliyle onu itekledim. Yere düştü. Bıçağı elinden düşürünce ben yerden bıçağı alarak kendimi korumak için salladım. O an korkuyla neresine geldiğini bilmiyorum. Sonra banyoya saklanarak kapıyı kitledim, çocuklarımı aradım. Çocuklarım eve geldiğinde eşim hâlâ hareket ediyordu. 112 ambulansı aradılar. Ancak ambulans geç geldi. Hastaneye kaldırılırken öldü.”

‘BU HAYATA ÇOCUKLARI İÇİN KATLANDI’

Öznur Gülten Efeoğulları’nın kardeşi ve avukatı olan Orhan Toklu ise Hürriyet’e şunları söyledi:

“Ablam bu işkence hayatına çocukları için katlandı. Dün cezaevinde görüştük. Bana ‘Kendimi savunmasaydım şimdi mezardaydım’ dedi.”

KAYINPEDERİ ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Osman Efeoğulları’nın babası Ziya Efeoğulları ise savcılıkta verdiği ifadede “Oğlum yıllarca eziyet etti. Bir baba olarak bu yaşta evlat acısı yaşadım ancak kimseden şikâyetçi değilim” dedi.