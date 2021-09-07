472 Nerenin Alan Kodu?

472 Ağrı şehrinin alan kodudur. Bu numaranın başına 0 sayısı eklenmek suretiyle amaca uygun farklı sabit hatlara ulaşım sağlanabilir. Bunlar içerisinde resmi kurumlar ya da bireysel numaralar yer almaktadır.

472 Nerenin Telefon Numarası?

En çok merak edilen alan kodları içerisinde 472 geliyor. Daha doğrusu bu alan kodu 0472 olarak öne çıkmaktadır. Ağrı şehrine ait olması ile beraber, bu numara üzerinden birçok farklı sabit hatta ulaşım sağlamak mümkün.

Ağrı Şehrinin Telefon Kodu Nedir?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı şehri, aynı zamanda sınır şehri olarak da öne çıkmaktadır. Bu yönleriyle önemli bir şehir olmasının yanı sıra, aynı zamanda alan kodu merak ediliyor. Bu alanda herhangi bir sabit numarayı aramak için 0472 alan kodu kullanılabilir.



