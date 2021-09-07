472 Nerenin Alan Kodu? Nerenin Telefon Numarası? Ağrı Şehrinin Telefon Kodu Nedir?
Önemli bir şehir olarak Ağrı ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda pek çok özelliği ile beraber Türkiye'nin güçlü şehirleri içerisinde yer alır. Bu doğrultuda Ağrı şehrinin sabit numara üzerinden alan kodu merak edilmektedir. Farklı amaçlar doğrultusunda şehrin alan kodu öğrenilmek suretiyle değerlendirilebilir.
07 Eylül 2021, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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472 Ağrı şehrinin alan kodudur. Bu numaranın başına 0 sayısı eklenmek suretiyle amaca uygun farklı sabit hatlara ulaşım sağlanabilir. Bunlar içerisinde resmi kurumlar ya da bireysel numaralar yer almaktadır.
En çok merak edilen alan kodları içerisinde 472 geliyor. Daha doğrusu bu alan kodu 0472 olarak öne çıkmaktadır. Ağrı şehrine ait olması ile beraber, bu numara üzerinden birçok farklı sabit hatta ulaşım sağlamak mümkün.
Ağrı Şehrinin Telefon Kodu Nedir?
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı şehri, aynı zamanda sınır şehri olarak da öne çıkmaktadır. Bu yönleriyle önemli bir şehir olmasının yanı sıra, aynı zamanda alan kodu merak ediliyor. Bu alanda herhangi bir sabit numarayı aramak için 0472 alan kodu kullanılabilir.
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