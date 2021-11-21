48 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 48 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 48 plaka nerenin plaka kodu? 48 plaka hangi şehir? 48 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
21 Kasım 2021, Pazar 18:21 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 48 nerenin plaka kodu? 48 plaka hangi şehir? 48 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.
48 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?
48 plaka kodu trafikte sıklıkla karşılaşılan plaka kodları arasında yer alır. 48 plaka kodu Muğla ilçesine aittir. Trafikte kullanılan araçlardan 48 plaka koduna sahip olan araçların hepsi Muğla iline kayıtlıdır. 48 plaka kodu aynı zamanda Muğla ilinin bütün ilçelerinde de değiştirilmeden kullanılır. Bir ilin bütün ilçelerinde aynı plaka kodu geçerlidir. İlçelerdeki plaka harflerinde ise ilçeye göre bazı değişiklikler olması mümkündür.
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