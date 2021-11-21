Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 48 nerenin plaka kodu? 48 plaka hangi şehir? 48 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

48 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

48 plaka kodu trafikte sıklıkla karşılaşılan plaka kodları arasında yer alır. 48 plaka kodu Muğla ilçesine aittir. Trafikte kullanılan araçlardan 48 plaka koduna sahip olan araçların hepsi Muğla iline kayıtlıdır. 48 plaka kodu aynı zamanda Muğla ilinin bütün ilçelerinde de değiştirilmeden kullanılır. Bir ilin bütün ilçelerinde aynı plaka kodu geçerlidir. İlçelerdeki plaka harflerinde ise ilçeye göre bazı değişiklikler olması mümkündür.



