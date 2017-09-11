48 saat boyunca nemlendirme etkili seri



BOTANİK SÜTLER VE SU YOSUNU ÖZLERİ



48 SAAT NEMLENDİRME

Nemlendirici yatıştırıcı bakım kremi

Yatıştırıcı nem serumu​

Nemlendirici matlaştırıcı bakım emülsiyonu​

Yatıştırıcı S.O.S Nem Maskesi

Nemsiz ciltlere 48 saat etkili nemlendirme ve kirlenme karşıtı etki vadeden Crème Fraîche de Beauté'nin içeriğinde yüksek teknoloji ürünü su yosunu özü vebotanik sütleryer alıyor.Bitkilerin suda ve yağda çözünme özelliğine sahip özlerinin emülsiyonundan oluşan botanik sütler, aktif moleküllerin bir konsantrasyonunu oluşturuyor.Emülsiyon, Yeşil Çay, Badem, Yulaf, Hindistan Cevizi ve Soya sütlerini bir araya getirerek her etken maddenin benzersiz zengin nemlendirme ve yumuşaklık kazandırma özelliklerini karma bir biçimde sunuyor.Formülün bir diğer etken maddesi ise Baltık Denizi'nden yüksek teknolojiyle elde edilen bu Kırmızı Su Yosunu türünün Özü (Furcellaria Lumbricalis). Sürdürülebilir kalkınma prensibi çerçevesinde, doğayla dost bir süreç sonucu su yosunundan elde edilen bir şeker türü, daha sonra deniz tuzlarından zengin bir solüsyonla buluşturuluyor. Sürecin son aşamasında ise bir Hyalüronik Asit molekülüne benzer özellikle taşıyan ve suyu deriye hapseden bir molekül solüsyona ekleniyor.Botanik sütler ve su yosunu özlerinin bileşimiyle zenginleşen Crème Fraîche de Beauté formülü, epidermisin farklı katmanlarında farklı etki sağlıyor. Üst katmanlarda cildin su moleküllerini daha etkin bir biçimde kullanmasını kolaylaştırırken derin katmanlarda ise Hyalüronik Asit üretimini destekliyor. Epidermiste üretilen Hyalüronik Asidin hücre yenilenme sürecinde daha etkin bir rol üstlendiği araştırmalarla kanıtlandığından Crème Fraîche de Beauté özellikle bu katmanda hücre yenilenmesini destekliyor.Tüm bu süreçlerin sonu olarak Crème Fraîche de Beauté48 saat boyunca devam eden bir nemlendirme sağlıyor. Ayrıca kirliliğe karşı cilde bir katman görevi görüyor. Kirlenme karşıtı özelliği, Paris'te, hava kirliliğinin en yüksek düzeyde olduğu bir dönemde test edildi ve 4 kat etkili kalkan özelliği kadınlar tarafından kanıtlandı.Üst notalarında frezya ve acı portakalorta notalarında portakal çiçeği ve yasemin, alt notalarında iseesintilerinin yer aldığı kokusuyla, çiçeklerin hafif ferahlığını yansıtan Crème Fraîche de Beautébir cazibe ürünü olarak öne çıkıyor.