Kültür & Sanat '49. İstanbul Müzik Festivali 18 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak

'49. İstanbul Müzik Festivali 18 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak

Kültür & Sanat

'49. İstanbul Müzik Festivali 18 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nin bu seneki teması "Başka bir dünya mümkün" dünyaca ünlü değerli sanatçılar 18 Ağustos'ta sahne alacak

10 Ağustos 2021, Salı 12:36 Son Güncelleme:
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Festival bu yıl Vivaldi'den Stravinsky'e, Handel'den Vasks'a birçok önemli bestecinin eserlerini "Başka Bir Dünya Mümkün" temasıyla sahneye taşıyacak.

Salgın nedeniyle tüm programlarını açık hava mekanlarında gerçekleştirecek festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Anna Vinnitskaya konseriyle başlayacak.

SALGIN İÇİN ÖNLEMLER ÖZENLE ALINDI

Konserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoit Fransız Lisesi Avlusu'nda salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Bir ay boyunca 14 farklı mekanda 20 konsere ev sahipliği yapacak festival, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet toplulukların yanı sıra Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız ismi ağırlayacak.

ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER

16 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konser ve etkinlikleri ise tüm İstanbullulara açık olacak.

Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan "Konsere Doğru" söyleşileri bu yıl da devam edecek. Festivalin yan etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi "muzik.iksv.org/tr/yan-etkinlikler" adresinden takip edilebilir.

İstanbul Müzik Festivali bu yılki edisyonunda, programındaki bazı konserlerin repertuvarlarına dair bilgiler verecek bir podcast serisini de festival takipçileriyle buluşturacak.

Piyanist Can Çakmur'un hazırladığı serinin ilk bölümü, 13 Ağustos'ta İKSV'nin Spotify ve Apple Podcasts kanallarında yayında olacak.

AA

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