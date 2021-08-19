49. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni ve konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Toprak Sergen'in üstlendiği açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın açış konuşmasıyla başladı. Eczacıbaşı, bu yıl festivalin 'Başka Bir Dünya Mümkün' başlığıyla gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu tema altında festival bizi doğayla, birbirimizle, gezegenimizle uyum içinde yaşamak için müziğin gücünü nasıl kullanabileceğimize dair düşünmeye davet ediyor. Programında yer alan eserler ve yan etkinlikleriyle insan ve doğa ilişkisine odaklanan İstanbul Müzik Festivali, ev sahipliği yaptığı konserlerle de kentimizin sanat yaşamına katkılarını sürdürmeyi hedefliyor. Dünyamızın yaralarını hep birlikte saracağımıza, yaşamı kültür, sanat ve müzik aracılığıyla iyileştireceğimize, geleceğe yaratıcılığın aydınlığı ve heyecanıyla yön vereceğimize gönülden inanıyor, hepinize umudunuzun güçleneceği, doyurucu bir festival diliyorum." dedi.

Törende Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi.

FESTİVALİN ONUR ÖDÜLÜ PROF. DR. CİHAT AŞKIN'A SUNULDU

49. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki Onur Ödülü, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir kültür elçisi olarak görev yapan keman virtüözü ve besteci Prof. Dr. Cihat Aşkın'a sunuldu. Aşkın'a ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

DHA