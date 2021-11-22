Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 49 nerenin plaka kodu? 49 plaka hangi şehir? 49 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

49 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

49 numaralı plaka kodu Muş iline aittir. Trafikte kullanılan araçlarda 49 numaralı plaka kodu bulunan bir plaka varsa, o araç Muş iline kayıtlıdır. Ayrıca Muş ilinde bulunan bütün ilçelerde de plaka kodu olarak 49 numarası kullanılır.



