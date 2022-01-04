Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 4A, 4B ve 4C emekli maaşları da dahil olmak üzere SSK ve Bağkur emekli maaş zamları da belli olmuştu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı. Müjdeli haberin ardından 2200TL ve 2600TL alan emekli maaşı ne kadar olacak? Nasıl hesaplanır? Araştırmaları da yoğunluk kazandı…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL OLDU

Dün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,46 olarak netleşti. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 624 TL’den 3 bin 295 TL’yeçıkacak. Esnaf Bağkur emeklisinin en düşük maaşı 1.912 TL’den 2 bin 399 TL’ye yükselecek. 65 yaş aylığı ise 827 TL’den 1.055 TL’ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük maaş alan işçi ve Bağkur emeklilerine de müjde verdi: "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" internet adresi üzerinden "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulayabiliyorlar.

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

4B Bağ-Kur emekli maaşı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Sorgulama yapmak için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerine tıklamak gerekiyor.

4B EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

4C EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2200TL VE 2600TL ALAN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta prim gün sayısı

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

Sigorta başlangıç tarihi



