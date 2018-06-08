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4.kattan düşen 4 yaşındaki çocuğu çamaşır ipleri kurtardı

Kırıkkale'de 4 katlı bir apartmanın balkonundan yere düşen çocuğu çamaşır ipleri kurtardı

08 Haziran 2018, Cuma 13:39 Son Güncelleme:
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4.kattan düşen 4 yaşındaki çocuğu çamaşır ipleri kurtardı

Olay, Sanayi Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi’nde bulunan Derya Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunun demir korkuluklarına çıkan 4 yaşındaki Zeynep Beyza Berkitan, dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın balkonunda aşağıya düşerek çamaşır iplerine takıldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. 

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