4’üncü doz aşıya onay! İsrail resmen açıkladı

İsrail’de Covid-19’a karşı uygulanacak 4’üncü doz aşıların hangi gruplara yapılacağı belli oldu. İsrail Başbakanı Naftali Benett düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 60 yaş ve üstü ile sağlık çalışanları için 4’üncü doz aşıya onay verdiğini duyurdu.

Bennett, Covid-19’un Omicron mutasyonunun İsrail’de yayıldığına dikkat çekerek, Omicron’un önceki mutasyonlardan farklı olduğunu ve eldeki imkanların Omicron’a karşı yeniden uyarlanması gerektiğini ifade etti.

Bennett, “Omicron'a herkesten önce hazırlandık ve 5 hafta önce İsrail'i yabancı girişine kapattık. Mutasyonun ülkeye girişini geciktirdik. Bu değerli zamanı iyi kullandık" dedi. Benett, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in Covid-19’a karşı hap formunda geliştirdiği "Paxlovid" adlı ilaçtan da satın aldıklarını belirterek, “Artık ilacımız var ve oldukça etkili” diye konuştu. Hastaneleri de salgında yeni bir dalgaya karşı hazırlamaya devam ettiklerini belirten Bennett, "Ayrıca yaşlılar ve çocuklar için yeterli miktarda aşıya sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Üç hafta içinde 2 ila 4 milyon İsrailli Omicron ile enfekte olabilir"

Weizmann Bilim Enstitüsünden Prof. Eran Segal yaptığı açıklamada, İsrail’de 3 hafta içinde 2 ila 4 milyon kişinin Omicron mutasyonu ile enfekte olabileceğini belirterek, “Ulusal düzeyde kitlesel enfeksiyon kaçınılmaz" dedi. Segal, "Mevcut kısıtlamalar, böylesine bulaşıcı bir virüs karşısında çok zayıf" ifadelerini kullanarak, aşıların virüsün ciddi semptomlarına karşı etkili olmaya devam ettiğini aktardı.

Dördüncü doz 30 Aralık’ta duyurulmuştu

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash 30 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19'a karşı savunmasız olanlar için 4’üncü doz aşı uygulanmasına karar verildiğini duyurmuş, Omicron mutasyonunun yol açacağı enfeksiyon dalgasına karşı bunu yapan ilk ülkelerden olduklarını ifade etmişti. Ash ayrıca, 4’üncü dozun ilk olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlara uygulanacağını belirtmişti.

İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 394 bin 407 kişide Covid-19 tespit edilirken, 8 bin 244 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TEL AVİV (İHA)