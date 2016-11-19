5 adımda 523 kalori nasıl havaya uçar?

EV İŞİ YAP ZAYIFLA!

İki arada bir derede kalmayın, evde formunuza kavuşun. Kolları sıvayın ve ev işlerine girişin.1-Yerleri paspaslayın. Böylelikle 20 dakikada ortalama 157 kalori yakarsınız. Yerleri silerken bir kolunuzdan destek alıp diğer kolunuzu bükmeden kendinizden uzaklaştırmanız önemli. Kolunuzun en fazla uzandığı noktada paspası kolunuzu bükmeden kendinize çekin ve vücudun yükselmesine izin verin. Bu hareket, üst kol, göbek ve karın kaslarınızı çalıştırır.2-Camları silin. Bu size 20 dakikada 77 kalori yaktırır, üstelik kol ve omuz kaslarınızı da çalıştırır.3-Yerleri elektrik süpürgesiyle süpürün. Böylece 30 dakikada ortalama 88 kalori yakabilirsiniz. Yer silerken yaptığınız gibi kolunuzu geniş tutarak, elektrik süpürgesini vücudunuzdan uzaklaştırmayı unutmayın. Kolunuz en fazla uzadığı noktaya ulaştığında süpürgeyi kendinize çekip hareketi tekrarlayın. Bu şekilde yerleri süpürmekle üst bacak, göbek ve kol kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.4-Bu adıdma vücudunuz biraz dinlenecek ama kalori yakmaya devam... Diğerlerine kıyasla en kolay olsa da toz alarak 30 dakikada 83 kalori yakın.5-Son vuruşu ütüyle yapın. İşin bu kısmı sizi biraz zorlayacak olsa da pes etmeyin. 45 dakika ütü yaparak vücudunuzdaki 118 kaloriye 'Elveda' deyin.