5 adımda Demet Akalın ve Hadise krizi

1- Demet Akalın “Instagram’da artık et, popo görmekten bıktım” diyerek Hadise’yi 1 ay önce takipten çıktı.

'Beni çıldırtmak mı istiyorsun?'

2- Hadise 10 milyon takipçiye ulaştığını söylerken 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın’a şöyle gönderme yaptı: “Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?”

'Yazık ona!

3- Demet Akalın, Hadise için “Yazık ona, günah valla! Araştırdım, milyoncuk bile değilmiş. Kocası da, milyoncukları da yok” dedi.

'Onun da kocası yok'

4- Hadise’nin yakın çevresine Demet Akalın için “İyi ama onun da kocası yok. Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği iddia ediliyor.

'Pek gol olmuyor'

5- Bunu duyan Demet Akalın’dan, Hadise’ye bir cevap daha geldi:

“Bekarlık sultanlık dese kapak olurdu. Zira adam hâlâ yanımda, pek gol olmuyor. Kadın haklarını bu kadar savunan birinin muhakkak bir yerlere iyiliği dokunuyordur!!!

Sahte olduğu ortaya çıktı

***10 milyon takipçisi olduğunu açıklayan Hadise’nin sayfasındaki bazı hesapların sahte olduğu ortaya çıktı.





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