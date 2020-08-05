5 Ağustos Çarşamba TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
5 Ağustos Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Ağustos 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 08:27 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Ağustos 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Kung Fu Panda
En iyi aile filmleri arasında gösterilen ‘Kung Fu Panda’ serisinin 3’üncü filmi Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Po, uzun süre sonra kavuştuğu gerçek babası Li ile güzel vakit geçirir. Tam da bugünlerde kötü kalpli Kai, kung-fu ustalarını yenerek güçlerini çalmaya başlar. Po’nun tek çaresi, dağ köyüne gitmek ve eğlenceyi seven, sakar pandalara kung-fu öğretmektir.
TV8 20.00: MasterChef
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘MasterChef Türkiye’de, son 16 yarışmacının belli olacağı final turu heyecanı devam edecek. Yarışmacılar, son aşamayı geçmek için jüri karşısına çıkıp hünerlerini sergileyecek. Jüriden evet oyu alanlar ‘MasterChef Türkiye’ mutfağında kalacak.
ATV 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 4
22:05 2012
KANAL D 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:00 Çatı Katı Aşk
11:15 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kung Fu Panda 3
21:45 Çarkıfelek
STAR TV 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Film
FOX TV 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Bay Yanlış
13:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Moskova'nın Şifresi Temel
TRT 1 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:10 Ege'nin Hamsisi
08:20 Yeşil Deniz
10:45 Tozkoparan
12:25 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Mucize"
22:25 Benim Adım Melek
TV8 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Program
20:00 Masterchef
Show TV 5 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sen Sağ Ben Selamet
22:00 Çakallarla Dans
23:45 Sen Sağ Ben Selamet
Kanal 7 5 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Elif
09:00 Balıkçının Karısı
11:00 Aşk Bir Rüya
13:00 Kıstırma
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Artık Umut da Yok
a2 5 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın