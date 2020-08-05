Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Ağustos 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Kung Fu Panda

En iyi aile filmleri arasında gösterilen ‘Kung Fu Panda’ serisinin 3’üncü filmi Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Po, uzun süre sonra kavuştuğu gerçek babası Li ile güzel vakit geçirir. Tam da bugünlerde kötü kalpli Kai, kung-fu ustalarını yenerek güçlerini çalmaya başlar. Po’nun tek çaresi, dağ köyüne gitmek ve eğlenceyi seven, sakar pandalara kung-fu öğretmektir.

TV8 20.00: MasterChef

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘MasterChef Türkiye’de, son 16 yarışmacının belli olacağı final turu heyecanı devam edecek. Yarışmacılar, son aşamayı geçmek için jüri karşısına çıkıp hünerlerini sergileyecek. Jüriden evet oyu alanlar ‘MasterChef Türkiye’ mutfağında kalacak.





ATV 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 4

22:05 2012





KANAL D 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:00 Çatı Katı Aşk

11:15 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda 3

21:45 Çarkıfelek





STAR TV 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Film





FOX TV 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Bay Yanlış

13:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Moskova'nın Şifresi Temel





TRT 1 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:10 Ege'nin Hamsisi

08:20 Yeşil Deniz

10:45 Tozkoparan

12:25 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Mucize"

22:25 Benim Adım Melek





TV8 5 Ağustos 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Program

20:00 Masterchef





Show TV 5 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sen Sağ Ben Selamet

22:00 Çakallarla Dans

23:45 Sen Sağ Ben Selamet





Kanal 7 5 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Elif

09:00 Balıkçının Karısı

11:00 Aşk Bir Rüya

13:00 Kıstırma

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Artık Umut da Yok





a2 5 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın















