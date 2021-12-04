Ekonomi 5 Alman otomotiv devi 19 Ocak’ta sözlü savunma yapacak

5 Alman otomotiv devi 19 Ocak’ta sözlü savunma yapacak

Ekonomi

5 Alman otomotiv devi 19 Ocak’ta sözlü savunma yapacak

Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın sözlü savunması, 19 Ocak 2022’de yapılacak.

04 Aralık 2021, Cumartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumu tarafından, Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında, 4054 sayılı kanunun 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." ifadesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısının 19 Ocak 2022’de saat 10.30’da yapılması planlanıyor.

İHA

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